Об этом сообщает армянская служба " Радио Свобода ", со ссылкой на пресс-служба правительства.

Выступая на саммите, Пашинян призвал организацию дать политическую оценку действиям Азербайджана против Армении, которые считает агрессией. По его словам, союзники должны добиваться от Азербайджана вывода войск из занятой ими части территории Армении, другое "может означать отказ ОДКБ от союзнических обязательств". При этом Пашинян подчеркнул, что не просит у ОДКБ военной помощи.

Власти Армении утверждают, что в результате вооруженных столкновений в сентябре на границе азербайджанские военные заняли часть армянской суверенной территории. В Баку это отрицают, указывая на то, что границы между странами не демаркированы.

Белорусский руководитель Александр Лукашенко ранее сказал, что армянская сторона предложила поправки к документу, который должен быть подписан, но "мы решили не принимать эти два пункта, не углубляться в них". Присутствовавший на заседании президент России Владимир Путин заявил, что надеется на заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

Пресссекретарь Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги саммита, сказал, что о выходе Армении из ОДКБ речь не идет. По словам Пескова, лидерам "не все удалось согласовать", а "сложность переговоров" была "обусловлена сложностью момента, который мы все переживаем".

Отметим, в ОДКБ (Организацию договора о коллективной безопасности – ред.) входят Армения, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Беларусь.

Напомним, в Армении в преддверии саммита ОДКБ вспыхнули протесты против визита Путина. Армяне, а также россияне, бежавшие из страны из-за мобилизации и притеснений, требуют выхода страны из ОДКБ и протестуют против визита президента России.

13 сентября на границе между Арменией и Азербайджаном начались обстрелы из минометов и тяжелой артиллерии. В тот же день премьер-министр Армении Пашинян попросил у Путина и ОДКБ помощи в разрешении конфликта с Азербайджаном.

Страны ОДКБ не встали на защиту Армении, выразили свои соболезнования и создали "рабочую группу".

14 сентября Пашинян снова попросил о военной помощи в разрешении конфликта с Азербайджаном у стран-членов ОДКБ.

18 сентября в столице Армении Ереване прошел митинг за выход страны из ОДКБ.

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