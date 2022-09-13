Пашинян попросил у Путина помощи в рамках ОДКБ

Об этом сообщается на странице правительства в ФБ, передает проправительственная АМИ "Новости-Армения".

Под руководством премьер-министра Армении Николая Пашиняна состоялось заседание Совбеза, в котором кроме членов Совбеза приняли участие президент Ваагн Хачатурян и председатель Национального Собрания Ален Симонян.

"В связи с агрессией по суверенной территории Армении принято решение об официальном обращении в Российскую Федерацию с целью реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи в Организацию Договора о коллективной безопасности и Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении.

Отметим, что Путин отказывал Армении в помощи в ходе конфликта с Азербайджаном. Президент России тогда заявлял, что "на территорию Армении никто не замахнулся", потому не будет вступать в рамках ОДКБ в конфликт с Азербайджаном

"Договор о коллективной безопасности предусматривает взаимную помощь в случае агрессии по территории страны-участницы соглашения. На территорию Армении никто не замахнулся. И это не дает нам никакого права прямого участия в этих боевых действиях", - отметил президент РФ.

Напомним, около полуночи в ночь на 13 сентября Азербайджанначал обстрел территории Армении. Стороны обвиняют друг друга в начале военных действий и сообщают об убитых и раненых.

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