Пашинян попросил у ОДКБ военную помощь в конфликте с Азербайджаном

Об этом во время правительственного часа в Национальном Собрании заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает Арменпресс.

"Мы обратились в ОДКБ за помощью, в том числе военной, для восстановления территориальной целостности Армении и обеспечения вывода азербайджанских вооруженных сил с территории Армении", - заявил Пашинян.

Пашинян назвал созыв заседания ОДКБ 13 сентября удовлетворительным фактом, выразив мнение, что состоялось искреннее и открытое обсуждение.

"Думаю, что на данном этапе приняты минимально необходимые решения с точки зрения оценки ситуации", - сказал он.

Говоря о политической позиции Армении, Пашинян сказал: "Между Арменией и Азербайджаном есть граница, эта граница признана, и признание этой границы ратифицировано обеими странами. Если Азербайджан говорит, что такого нет, то в общем контексте ряд высказанных им позиций вовсе лишается смысла и не имеет никакого обоснования".

Отвечая на вопрос депутатов в парламенте, Никол Пашинян отметил: "Неважен военный баланс, кто и сколько оружия имеет, чей союзник хороший, а чей-то плохой, это политическая позиция, и она не изменится".

Напомним, около полуночи в ночь на 13 сентября Азербайджан начал обстрел территории Армении. Стороны обвиняют друг друга в начале военных действий и сообщают об убитых и раненых.

Лидеры Армении обратились в РФ, ОДКБ и ООН с просьбой разрешить конфликт с Азербайджаном.

Госдеп США призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия, а Франция созывает Совбез ООН. В МИД Украины тоже призвали Армению и Азербайджан к политико-дипломатическому урегулированию конфликта

14 сентября Азербайджан и Армению посетит специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар. Он будет отмечать продолжение переговоров между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля.

Минобороны Армении заявило о втором обстреле автомобилей ФСБ России со стороны Азербайджана. Первый обстрел базы пограничников ФСБ РФ произошел в ночь на 13 сентября, а второй раз колонну авто ФСБ обстреляли сегодня, 14 сентября 2022 г. Баку опровергает.

Отметим, что первый обстрел произошел до заседания ОДКБ, состоявшегося 13 сентября. Оно, согласно уставу организации, должно было отреагировать на агрессию Азербайджана и направить свои войска на помощь Армении. Однако этого не сделали, ограничившись соболезнованиями и созданием "рабочей группы".

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