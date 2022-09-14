Пашинян попросил у ОДКБ военную помощь в конфликте с Азербайджаном
Армения обратилась к ОДКБ на основании четвертой статьи Договора о коллективной безопасности, в которой говорится, что агрессия против одного из государств-членов считается агрессией против других стран
Об этом во время правительственного часа в Национальном Собрании заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщает Арменпресс.
"Мы обратились в ОДКБ за помощью, в том числе военной, для восстановления территориальной целостности Армении и обеспечения вывода азербайджанских вооруженных сил с территории Армении", - заявил Пашинян.
Пашинян назвал созыв заседания ОДКБ 13 сентября удовлетворительным фактом, выразив мнение, что состоялось искреннее и открытое обсуждение.
"Думаю, что на данном этапе приняты минимально необходимые решения с точки зрения оценки ситуации", - сказал он.
Говоря о политической позиции Армении, Пашинян сказал: "Между Арменией и Азербайджаном есть граница, эта граница признана, и признание этой границы ратифицировано обеими странами. Если Азербайджан говорит, что такого нет, то в общем контексте ряд высказанных им позиций вовсе лишается смысла и не имеет никакого обоснования".
Отвечая на вопрос депутатов в парламенте, Никол Пашинян отметил: "Неважен военный баланс, кто и сколько оружия имеет, чей союзник хороший, а чей-то плохой, это политическая позиция, и она не изменится".
- Напомним, около полуночи в ночь на 13 сентября Азербайджан начал обстрел территории Армении. Стороны обвиняют друг друга в начале военных действий и сообщают об убитых и раненых.
- Лидеры Армении обратились в РФ, ОДКБ и ООН с просьбой разрешить конфликт с Азербайджаном.
- Госдеп США призвал Армению и Азербайджан немедленно прекратить военные действия, а Франция созывает Совбез ООН. В МИД Украины тоже призвали Армению и Азербайджан к политико-дипломатическому урегулированию конфликта
- 14 сентября Азербайджан и Армению посетит специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар. Он будет отмечать продолжение переговоров между лидерами Азербайджана и Армении при посредничестве президента Евросовета Шарля Мишеля.
- Минобороны Армении заявило о втором обстреле автомобилей ФСБ России со стороны Азербайджана. Первый обстрел базы пограничников ФСБ РФ произошел в ночь на 13 сентября, а второй раз колонну авто ФСБ обстреляли сегодня, 14 сентября 2022 г. Баку опровергает.
- Отметим, что первый обстрел произошел до заседания ОДКБ, состоявшегося 13 сентября. Оно, согласно уставу организации, должно было отреагировать на агрессию Азербайджана и направить свои войска на помощь Армении. Однако этого не сделали, ограничившись соболезнованиями и созданием "рабочей группы".
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