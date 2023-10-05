Пашинян подписал декларацию о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана

Об этом говорится на официальном сайте Европейского Совета .

Никол Пашинян подписал совместную декларацию с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом во время саммита Европейского политического партнерства в Гранаде.

Премьер Армении поставил свою подпись под документом, признающим площадь Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, включая Нагорный Карабах.

В совместном заявлении лидеров отмечается, что они "остаются преданными усилиями, направленными на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности Армении (29,8 тыс. кв. км) и Азербайджана (86,6 тыс. кв. км)".

Конфликт между Арменией и Азербайджаном

19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".

20 сентября власти Нагорного Карабаха сообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены.

22 сентября в Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые составят оружие.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил "безусловную" поддержку Армении в конфликте с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Франция продолжит оказывать поддержку как на гуманитарном, так и на политическом уровне.

25 сентября протестующие в Ереване анонсировали в стране всеобщую акцию неповиновения в ближайшие три дня.

На вечер 29 сентября из Нагорного Карабаха в Армению прибыли около 100 тыс. беженцев.

30 сентября Армения подала иск в Международный суд ООН против Азербайджана, обвиняя Баку в ущемлении прав армян в Нагорном Карабахе.

1 октября, миссия Организации Объединенных Наций впервые за 30 лет прибыла в Нагорный Карабах из-за того, что массовый выход этнических армян из региона через операцию Азербайджана продолжался.