Пашинян подписал декларацию о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана
Премьер Армении Никол Пашинян подписал декларацию о признании Нагорного Карабаха частью Азербайджана
Об этом говорится на официальном сайте Европейского Совета .
Никол Пашинян подписал совместную декларацию с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцом во время саммита Европейского политического партнерства в Гранаде.
Премьер Армении поставил свою подпись под документом, признающим площадь Азербайджана в 86,6 тыс. кв. км, включая Нагорный Карабах.
В совместном заявлении лидеров отмечается, что они "остаются преданными усилиями, направленными на нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном на основе взаимного признания суверенитета, нерушимости границ и территориальной целостности Армении (29,8 тыс. кв. км) и Азербайджана (86,6 тыс. кв. км)".
Конфликт между Арменией и Азербайджаном
19 сентября министерство обороны Азербайджана объявило о начале "антитеррористических мер локального характера" для восстановления конституционного строя в Карабахе. В МИД Армении заявили, что таким образом Азербайджан производит "этнические чистки".
20 сентября власти Нагорного Карабаха сообщили о прекращении огня. Президент Азербайджана заявил, что "все задачи в регионе" были выполнены.
22 сентября в Азербайджане заявили об амнистии армянским военным Нагорного Карабаха, которые составят оружие.
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил "безусловную" поддержку Армении в конфликте с Азербайджаном. Он подчеркнул, что Франция продолжит оказывать поддержку как на гуманитарном, так и на политическом уровне.
25 сентября протестующие в Ереване анонсировали в стране всеобщую акцию неповиновения в ближайшие три дня.
На вечер 29 сентября из Нагорного Карабаха в Армению прибыли около 100 тыс. беженцев.
30 сентября Армения подала иск в Международный суд ООН против Азербайджана, обвиняя Баку в ущемлении прав армян в Нагорном Карабахе.
1 октября, миссия Организации Объединенных Наций впервые за 30 лет прибыла в Нагорный Карабах из-за того, что массовый выход этнических армян из региона через операцию Азербайджана продолжался.
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