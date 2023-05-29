Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Победа Азербайджана в противостоянии с Арменией произошла еще в 44-дневной войне, а затем была закреплена прошлогодним кратковременным обострением. Поэтому Пашинян просто признал реальность. И это не поражение для Армении. Это признание современной реальности. На самом деле в узких кругах между Арменией и Азербайджаном уже давно были договоренности по определению статуса Карабаха", - пояснил Данилов.

Эксперт также подчеркнул, что статус Нагорного Карабаха еще окончательно не определен.

"Поэтому премьер-министр Армении Пашинян просто честно и откровенно сообщил о том, что Карабах официально будет признан территорией Азербайджана. Однако ситуация еще не разрешена окончательно. Парламент Армении требует определить статус армянского меньшинства в Нагорном Карабахе. Однако больше всего сейчас озабочены функционированием Лачинского коридора", – добавил он.