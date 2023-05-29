Пашинян наконец-то признал реальность, отдав Карабах Азербайджану, - эксперт-международник Данилов
Заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов считает, что признание Нагорного Карабаха территорией Азербайджана не является поражением Армении
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Победа Азербайджана в противостоянии с Арменией произошла еще в 44-дневной войне, а затем была закреплена прошлогодним кратковременным обострением. Поэтому Пашинян просто признал реальность. И это не поражение для Армении. Это признание современной реальности. На самом деле в узких кругах между Арменией и Азербайджаном уже давно были договоренности по определению статуса Карабаха", - пояснил Данилов.
Эксперт также подчеркнул, что статус Нагорного Карабаха еще окончательно не определен.
"Поэтому премьер-министр Армении Пашинян просто честно и откровенно сообщил о том, что Карабах официально будет признан территорией Азербайджана. Однако ситуация еще не разрешена окончательно. Парламент Армении требует определить статус армянского меньшинства в Нагорном Карабахе. Однако больше всего сейчас озабочены функционированием Лачинского коридора", – добавил он.
- Напомним, на переговорах с Алиевым премьер Армении Никол Пашинян официально согласился признать территорию Нагорного Карабаха суверенными землями Азербайджана . Со своей стороны, азербайджанская сторона гарантирует соблюдение прав и свобод армянского национального меньшинства.
- Эти договоренности предполагают прекращение существования не признанной в мире "Нагорно-Карабахской Республики" и ее "органов власти".
- Договоренности Пашиняна и Алиева были достигнуты без участия Кремля и способны покончить с многолетним кровопролитием и напряжением в Карабахе. Посредниками выступили страны Евросоюза и США.
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