Пашинян и Алиев встретились впервые после возобновления карабахского конфликта
Разговор лидеров конфликтующих сторон при посредничестве лидеров Турции, Франции и Венгрии состоялся на полях саммита Европейского политического сообщества в Праге
Об этом сообщает агентство Анадолу.
В Праге в четверг прошла неформальная беседа президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Встреча прошла на полях первого саммита Европейского политического сообщества.
К разговору позже присоединились премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Франции Эмманюэль Макрон.
В работе форума принимают участие главы 27 членов ЕС и 17 государств-партнеров.
- 13 сентября на границе между Арменией и Азербайджаном начались обстрелы из минометов и тяжелой артиллерии. В тот же день премьер-министр Армении Пашинян попросил у Путина и ОДКБ помощи в разрешении конфликта с Азербайджаном.
- Страны ОДКБ не встали на защиту Армении, выразив свои соболезнования и создав "рабочую группу". После этого в Армении прошли митинги за выход из ОДКБ.
- Также 13 сентября из-за обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном Франция созвала Совбез ООН. Тогда же заявили, что специальный представитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар 14 сентября посетит Азербайджан и Армению.
- 1 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван вполне вероятно может выйти из Организации договора по коллективной безопасности.
- 5 октября главы МИД Азербайджана и Армении по инициативе США провели трехсторонний разговор с участием госсекретаря Энтони Блинкена, в котором обсудили разработку мирного соглашения между Ереваном и Баку.
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