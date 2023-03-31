Слушая, как Паша-Мерседес запричитал на украинском, поймала себя на мысли: а ведь это уже, похоже, начинает сбываться прогноз наших "двадцатников" - что за судьбу украинского языка сможем быть спокойными только тогда, когда им заговорят бандиты и проститутки!

А теперь ждем свидетельств самых ловких из тех 220 душ братвы в деле выставки "Дары волхвов" в январе-2014 и прибывших тогда в Лавру, за день перед началом расстрелов на Майдане, автобусов с молодыми, одинаково стриженными "паломниками" одинаковой военной выправки. Девять лет прошло, срока давности за эти преступления, уже можно догадываться, не будет, так что вперед, братия, время пришло, — чистосердечное признание еще позволит переквалификацию с соучастника на свидетеля, ловите момент и не медлите!

То, что наш криминал все еще русскоязычен, а тюрьма все годы независимости продолжала оставаться орудием русификации сельских "сайгонов", действительно, объективно, симптом слабого государства: криминал как никто - как ни одна другая социальная группа или меньшинство - чувствует, " за кем сила"

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Без шуток — то, что наш криминал все еще русскоязычен, а тюрьма все годы независимости оставалась орудием русификации сельских "сайгонов", действительно, объективно, симптом слабого государства. Криминал как никто – как никакая другая социальная группа или меньшинство – чувствует, "за кем сила" и к кому ему выгоднее "примкнуть" (говоря языком исторической аналогии, к "политическим" или к "лагерной администрации"), так что "рабочая" русскоязычность наших "бандитов и проституток" свидетельствовала о внешнем "чекистском" управлении" Украиной даже убедительнее, чем русскоязычность крупного бизнеса.

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Об авторе. Оксана Забужко, писательница

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