Паша-мерседес – это концентрат эпохи Кучмы. Со времен Данилича многое изменилось, но институциональный каркас государства, в котором мы живем до сих пор, это творение красного директора "Южмаша". Киев Омельченко, "Динамо" Суркиса, Лавра Паши-мерседеса, ОАСК Вовка - это все отрыжки времени Кучмы.

Мы, конечно, уничтожим Россию. Но нам еще предстоит разрушить кучмизм внутри Украины

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Мы, конечно, уничтожим Россию. Но нам еще предстоит разрушить кучмизм внутри Украины.

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Об авторе: Михаил Басараб, политолог.

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