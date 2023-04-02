Паша-мерседес – это концентрат эпохи Кучмы
Нам еще предстоит разрушить кучмизм внутри Украины
Паша-мерседес – это концентрат эпохи Кучмы. Со времен Данилича многое изменилось, но институциональный каркас государства, в котором мы живем до сих пор, это творение красного директора "Южмаша". Киев Омельченко, "Динамо" Суркиса, Лавра Паши-мерседеса, ОАСК Вовка - это все отрыжки времени Кучмы.
Мы, конечно, уничтожим Россию. Но нам еще предстоит разрушить кучмизм внутри Украины
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Мы, конечно, уничтожим Россию. Но нам еще предстоит разрушить кучмизм внутри Украины.
Об авторе: Михаил Басараб, политолог.
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