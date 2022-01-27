ПАСЕ утвердила резолюцию с украинскими поправками по санкциям против РФ за исчезновение людей в Крыму и ОРДЛО

Об этом сообщила заместитель члена постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ Евгения Кравчук.



"Базово докладчик в ней (резолюции, - ред.) упоминал случаи лишь нескольких стран, которые были предметом внимания Ассамблеи (Беларусь, государства Южного Кавказа). К этому списку мы своими поправками добавили временно оккупированные территории Украины (Крым, части Донецкой и Луганской областей)", - написала Кравчук.



Она отметила, что все украинские поправки в эту резолюцию поддержали. Следовательно, ее действие распространяется на временно оккупированные Россией территории Украины. Кроме того, в документе предлагается разработать санкции против лиц и организаций РФ, причастных к исчезновениям людей на этих территориях.



"Предлагается разработать механизм санкций, под которые подпадут государственные органы, группы и должностные лица, причастные к исчезновениям или препятствующие их расследованию. Важно использовать все возможности, чтобы снова и снова напоминать международному сообществу о ситуации, в которой оказалась Украина", - отметила Кравчук.