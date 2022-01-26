ПАСЕ ратифицировала полномочия делегации РФ в Ассамблее, их обжаловала Украина и еще пять государств.
Парламентская ассамблея Совета Европы ратифицировала полномочия делегации Российской Федерации, которые ранее обжаловали Украина и страны неформальной группы Baltic plus - Латвия, Литва, Эстония, Грузия и Польша
Об этом в Telegram сообщил нардеп, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.
За ратификацию проголосовали 97 делегатов ПАСЕ, против – 41.
"С положительного – мы получили больше голосов, чем год назад. А это значит, что количество людей, которые понимают, что Россия – это агрессор, и ей не место в ПАСЕ, увеличивается", – написал Гончаренко.
- Напомним, 24 января в ПАСЕ обжаловали полномочия делегации РФ .
- 26 января ПАСЕ не поддержала кандидатуру главы делегации РФ Петра Толстого на пост вице-премьера Парламентской ассамблеи.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.65
Покупка 28.65Продажа 28.96
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 32.74
- Актуальное
- Важное