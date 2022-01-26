ПАСЕ ратифицировала полномочия делегации РФ в Ассамблее, их обжаловала Украина и еще пять государств.

Об этом в Telegram сообщил нардеп, член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.



За ратификацию проголосовали 97 делегатов ПАСЕ, против – 41.



"С положительного – мы получили больше голосов, чем год назад. А это значит, что количество людей, которые понимают, что Россия – это агрессор, и ей не место в ПАСЕ, увеличивается", – написал Гончаренко.

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