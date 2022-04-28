ПАСЕ проголосовала за организацию международного трибунала: ответить должны исполнители преступлений, военное и политическое руководство РФ

Об этом сообщил нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

Он подчеркнул, что Ассамблея шокирована ужасными преступлениями и зверствами, совершенными Россией в Украине и призывает срочно организовать международный уголовный трибунал, перед которым должны предстать как непосредственно совершающие преступления, так и политическое и военное руководство России.

Также ПАСЕ обратилась в Генассамблею ООН с тем, чтобы задать вопрос об ограничении использования права вето постоянными членами Совета безопасности ООН.

"ПАСЕ считает необходимым использовать замороженные активы российских граждан для выплат компенсаций жертвам преступлений в Украине", - добавил Гончаренко.

Напомним, в среду, 27 апреля, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Последствия продолжающейся агрессии РФ против Украины: роль и ответственность Совета Европы"

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