ПАСЕ проголосовала за организацию международного трибунала: ответить должны исполнители преступлений, военное и политическое руководство РФ
Сегодня, 28 апреля, 115 депутатов ПАСЕ (Парламентской ассамблеи Совета Европы) поддержали резолюцию "Агрессия РФ против Украины: обеспечение ответственности за серьезные нарушения международного гуманитарного права"
Об этом сообщил нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.
Он подчеркнул, что Ассамблея шокирована ужасными преступлениями и зверствами, совершенными Россией в Украине и призывает срочно организовать международный уголовный трибунал, перед которым должны предстать как непосредственно совершающие преступления, так и политическое и военное руководство России.
Также ПАСЕ обратилась в Генассамблею ООН с тем, чтобы задать вопрос об ограничении использования права вето постоянными членами Совета безопасности ООН.
"ПАСЕ считает необходимым использовать замороженные активы российских граждан для выплат компенсаций жертвам преступлений в Украине", - добавил Гончаренко.
- Напомним, в среду, 27 апреля, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Последствия продолжающейся агрессии РФ против Украины: роль и ответственность Совета Европы"
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