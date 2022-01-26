ПАСЕ проголосовала против кандидатуры россиянина-украинофоба Толстого на должность вице-президента Ассамблеи, - нардеп Кравчук
ПАСЕ не поддержала кандидатуру главы делегации РФ Петра Толстого на пост вице-премьера Парламентской ассамблеи
Об этом написала народный депутат Евгения Кравчук.
"Украинофоб и глава российской делегации Петр Толстой не будет вице-президентом ПАСЕ", - сообщила она.
ПАСЕ поддержала обжалование, которое ассоциировала украинская делегация вместе с латвийской коллегой.
Кандитатуру Петра Толстого на должность вице-президента Ассамблеи поддержали 79 человек, 106 - проголосовали против него.
"Нет, украинцы и русские - не "один народ". Никто не имеет права говорить, что "Украины не существует, никогда не существовало и никогда не будет". Нападки Толстого в наш адрес и в адрес наших союзников с Baltic+ не остались без внимания ", - подчеркнула Евгения Кравчук.
- Напомним, ранее Петр Толстой заявил, что "Крым никогда не вернется в Украину".
- Петр Толстой назвал Украину "частью великой России" и предложил "перевешать на фонарях кучку негодяев, захвативших украинскую власть".
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