ПАСЕ проголосовала против кандидатуры россиянина-украинофоба Толстого на должность вице-президента Ассамблеи, - нардеп Кравчук

Об этом написала народный депутат Евгения Кравчук.



"Украинофоб и глава российской делегации Петр Толстой не будет вице-президентом ПАСЕ", - сообщила она.



ПАСЕ поддержала обжалование, которое ассоциировала украинская делегация вместе с латвийской коллегой.



Кандитатуру Петра Толстого на должность вице-президента Ассамблеи поддержали 79 человек, 106 - проголосовали против него.



"Нет, украинцы и русские - не "один народ". Никто не имеет права говорить, что "Украины не существует, никогда не существовало и никогда не будет". Нападки Толстого в наш адрес и в адрес наших союзников с Baltic+ не остались без внимания ", - подчеркнула Евгения Кравчук.



Напомним, ранее Петр Толстой заявил, что "Крым никогда не вернется в Украину".

Петр Толстой назвал Украину "частью великой России" и предложил "перевешать на фонарях кучку негодяев, захвативших украинскую власть".

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