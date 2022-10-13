Об этом сообщил член украинской делегации Алексей Гончаренко.

"Отмечается, что российский режим – террористический. Это мощный сигнал мирового масштаба и это еще один шаг, чтобы Россию признали страной - спонсором терроризма", - подчеркнул он.

Кроме того, по словам Гончаренко, впервые в истории Совет Европы заявил, что Украине нужно дать оружие, в том числе системы ПВО для защиты гражданского населения.

Среди других важнейших шагов резолюции – скорейшее создание международного трибунала для России. Также отмечается, что пребывание РФ в Совбезе ООН является нелегальным, "нет юридических оснований, почему они там находятся".

Известно, что за принятие резолюции проголосовали 99 делегатов. Один воздержался.

Принятие резолюции прокомментировала народный депутат Украины Евгения Кравчук в эфире телеканала Эспрессо.

"Я уже три года работаю в ПАСЕ, и это самая четкая резолюция, которая имеет очень важные слова и юридические термины. Впервые вообще международная организация признала российский режим террористическим. Это впервые появляется в документах вообще", - подчеркнула она.

Кравчук отметила, что делегаты 46 стран обратились к странам-членам Совета Европы ускорить создание международного трибунала после того, "как мы выгнали Россию".

"Очень важно, что эта резолюция была провозглашена после выступления Зеленского, он об этом говорил в своем выступлении. И о трибунале, и о том, что нужен специальный компенсаторный механизм, чтобы не только налогоплательщики разных стран ЕС и США передавали финансовую помощь Украине, но чтобы мы смогли получить компенсацию, например, с замороженных российских активов или тех, которые в санкционных списках", - добавила депутат.

10 октября Алексей Резников призвал мир после всех зверств и военных преступлений юридически признать Россию террористическим государством. "Пора посмотреть правде в глаза и юридически признать Россию террористическим государством. Как это уже сделали Украина и Латвия, и готовится сделать Эстония. Будьте смелыми, как украинцы!" – написал Резников.

13 октября в отчете американского Института изучения войны было отмечено, что РФ, вероятно, планирует представить Украину как террористическое государство , чтобы противодействовать попыткам признать Россию таковой. Для этого Россия активизировала свою информационную операцию, чтобы обвинить Киев в якобы подготовке "терактов" в Свердловской, Московской и Брянской областях 12 октября.

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