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ПАСЕ признала Путина диктатором, а РФ – диктатурой

13 октября, 2023 пятница
12:34
Война с Россией ПАСЕ

13 октября на осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы депутаты поддержали резолюцию, согласно которой российского президента Владимира Путина официально признали диктатором, а его режим – диктатурой

Об этом информируют нардепы Гончаренко Алексей и Евгения Кравчук.

"Путин признан – диктатором, а Россию – диктатурой! Призвали все страны выполнить ордер на арест Путина, который выдан МКС и арестовать его", – написал Гончаренко.

За ответную резолюцию Парламентская ассамблея Совета Европы единогласно поддержала 43 голосами.

Также ПАСЕ выразила ряд важных заявлений, в частности, о процессе внесения изменений в конституцию РФ, который позволял Путину оставаться у власти до 2036 года. Ассамблея признала, что подавляющие власти президента России и отсутствие системы сдерживаний и противовесов превратили страну в де-факто диктатуру, объясняет Кравчук.

Фото: Евгения Кравчук

ПАСЕ призвала признать Владимира Путина нелегитимным по истечении его текущего срока и прекратить все контакты с ним, кроме гуманитарных, и в рамках стремления к миру.

Ассамблея призвала государства-члены Устава МКС арестовать российского диктатора, когда он попадет под их юрисдикцию на основании ордера на арест. ПАСЕ подтвердила свою поддержку создания Спецтрибунала, который преодолел бы иммунитет "тройки".

Также руководитель Постоянной делегации в ПАСЕ Мария Мезенцева подчеркнула: "Ассамблея считает, что международный уголовный трибунал ad hoc (временный международный трибунал - ред.) должен расследовать все события на территории Украины с февраля 2014 года, начиная с незаконной аннексии Крыма, войны на Донбассе и сбивание рейса MH17.По дате начала агрессии есть решение Европейского Суда по Правам Человека - март 2014".

Народный депутат Дмитрий Наталуха объяснил почему эта резолюция так важна для Украины.

"Большинство признает его международным преступником, но до сих пор находятся правительства, политики и целые партии, все еще считающие возможным сесть с ним за один стол переговоров и завершить эту войну, которую он развязал, оставив его у власти в России. Подобные резолюции устанавливают все больше красных линий и фактически принудительно толкают таких "скептиков" в сторону "антипутинской коалиции", если они, конечно, не хотят выпасть из семьи Совета Европы со всеми вытекающими последствиями", - написал он.

Что известно о резолюции ПАСЕ о признании Путина диктатором

В январе сообщалось, что Кремль приступил к подготовке к выборам 2024 года при участии Путина.

В августе "Медуза" назвала кандидатов , которых Кремль хочет видеть "конкурентами" Путина на предстоящих выборах в 2024 году. Главным критерием является возраст – не моложе 50 лет. Также желательно, чтобы кандидат был мало узнаваемым и лишенным харизмы.

12 сентября комитет ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека выразил обеспокоенность поправками к конституции РФ, обеспечивающими бессрочное президентство Владимира Путина. Там напомнили, что внесенные в июле 2020 года поправки, в том числе отмена ограничений на президентские сроки , позволили Путину оставаться в должности до 2036 года, пока ему исполнится 83 года.

Комитет единогласно одобрил проект резолюции на основе отчета, подготовленного Питером Омцигтом (Нидерланды, ЕНП/ХД), и отметил, что освобождение от ограничения срока действия для действующего президента нарушает международное право.

Российская агрессия против Украины и ее последствия демонстрируют, что диктатуры "составляют угрозу международному миру и безопасности, а также территориальной целостности и политической независимости соседей", поэтому важно восстановление демократии, отметили в комитете.

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