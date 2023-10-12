ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинского народа

Об этом пишет Укринформ , а также президент Владимир Зеленский.

Отмечается, что сегодня ПАСЕ приняла две резолюции - о поддержке Украины и о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Укринформ сообщает, что обе приняты абсолютным большинством голосов (70 – за, 1 – против и 73 – за, 1 – против).

Владимир Зеленский поблагодарил ПАСЕ в соцсети Х.

"Я благодарен ПАСЕ за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно", - пишет он.