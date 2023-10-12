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ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинского народа

12 октября, 2023 четверг
19:56
Мир

В четверг, 12 октября, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, признавшую Голодомор геноцидом украинского народа

Об этом пишет Укринформ , а также президент Владимир Зеленский.

Отмечается, что сегодня ПАСЕ приняла две резолюции - о поддержке Украины и о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Укринформ сообщает, что обе приняты абсолютным большинством голосов (70 – за, 1 – против и 73 – за, 1 – против).

Владимир Зеленский поблагодарил ПАСЕ в соцсети Х.

"Я благодарен ПАСЕ за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно", - пишет он.

  • К странам, признавшим Голодомор геноцидом украинского народа, также относятся: Италия, Нидерланды, Люксембург, Великобритания, Словения, Франция, Австралия, Бельгия, Беларусь, Болгария, Бразилия, Ватикан, Грузия, Эквадор, Эстония, Ирландия, Италия, Канада, Колумбия , Латвия, Литва, Мексика, Молдова, Германия, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Румыния, США, Венгрия, Чехия, Исландия, Хорватия, Словакия, Европарламент и Балтийская Ассамблея.
ПАСЕ
Голодомор
Мир про Украину
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