ПАСЕ признала Голодомор геноцидом украинского народа
В четверг, 12 октября, Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, признавшую Голодомор геноцидом украинского народа
Об этом пишет Укринформ , а также президент Владимир Зеленский.
Отмечается, что сегодня ПАСЕ приняла две резолюции - о поддержке Украины и о признании Голодомора геноцидом украинского народа. Укринформ сообщает, что обе приняты абсолютным большинством голосов (70 – за, 1 – против и 73 – за, 1 – против).
Владимир Зеленский поблагодарил ПАСЕ в соцсети Х.
"Я благодарен ПАСЕ за признание Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Восстановление исторической справедливости и памяти жертв Голодомора посылает четкий сигнал: справедливое наказание за все прошлые и нынешние преступления Москвы неизбежно", - пишет он.
- К странам, признавшим Голодомор геноцидом украинского народа, также относятся: Италия, Нидерланды, Люксембург, Великобритания, Словения, Франция, Австралия, Бельгия, Беларусь, Болгария, Бразилия, Ватикан, Грузия, Эквадор, Эстония, Ирландия, Италия, Канада, Колумбия , Латвия, Литва, Мексика, Молдова, Германия, Парагвай, Перу, Польша, Португалия, Румыния, США, Венгрия, Чехия, Исландия, Хорватия, Словакия, Европарламент и Балтийская Ассамблея.
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