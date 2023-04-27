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ПАСЕ признала геноцидом депортацию украинских детей и взрослых в РФ

27 апреля, 2023 четверг
18:45
Мир ПАСЕ

27 апреля Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по принудительной депортации украинских детей и взрослых на территории России, признав такие действия геноцидом

Соответствующую резолюцию приняли на весенней сессии ПАСЕ.

Резолюция "Депортация и насильственное перемещение украинских детей и других гражданских лиц в Российскую Федерацию или на временно оккупированные территории Украины: создать условия для их безопасного возвращения, прекратить эти преступления и наказать виновных" была принята во время дебатов на весенней сессии ПАСЕ 87 голосами.

В резолюции говорится, что Россия должна немедленно и безоговорочно прекратить незаконное принудительное перемещение и депортацию украинских детей, прекратить предоставление им российского гражданства, а также допустить к уже перемещенным детям представителей ООН и МККК и обеспечить их безопасное возвращение.

Также ПАСЕ призвал Международный уголовный суд рассмотреть возможность уголовного преследования за это преступление.

По данным члена украинской делегации в Ассамблее Алексея Гончаренко, в резолюции впервые упоминается термин "геноцид" в отношении действий РФ в официальном документе такого уровня.

Также там отмечается, что согласно нормам международного права принудительная депортация - это признак геноцида, поэтому все случаи должны расследоваться, а все причастные понести ответственность.

В свою очередь члены украинской делегации, нардеп Евгения Кравчук уточнила , что резолюция также:

  • подчеркивает, что факты депортации и насильственного перемещения украинских детей в РФ подпадают под действие Конвенции о геноциде 1948 года.
  • приветствует решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест российского диктатора Владимира Путина и российской детской омбудсменки Марии Львовой-Беловой
  • поддерживает необходимость документирования, сбора и оценки доказательств преступления геноцида
  • призывает Международный уголовный суд рассмотреть привлечение к ответственности за преступление геноцида виновных; призывает страны-участницы рассмотреть возможность привлечения к ответственности за все преступления в национальных судах

Кроме того, документ расширяет круг стран, где Путин официально считается подозреваемым в военных преступлениях.

"И это одно из самых главных решений ПАСЕ в этой резолюции. Не все члены ПАСЕ являются странами, ратифицировавшими Римский устав. (Устав по которому издан арест Путина). И именно принятие этой резолюции расширяет круг стран, где Путин официально считается подозреваемым в военных преступлениях" , – добавил Гончаренко.

А еще, принята поправка к резолюции в ПАСЕ о признании самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко причастным к принудительной депортации детей и взрослых с оккупированных территорий Украины.

ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей та дорослих до РФ

  • 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по делам детей в РФ Марии Львовой-Беловой.
Общество
Россия
ПАСЕ
Владимир Путин
геноцид
Война с Россией
геноцид украинцев
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