Об этом сообщила член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Украины Евгения Кравчук.

Резолюция, принятая голосами 80 членов Парламентской ассамблеи СЕ, призывает государства-члены Совета Европы, которые являются членами НАТО, поддержать членство Украины в НАТО, а также поддерживает формулу мира Киева и приветствует создание Реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ.

Также ПАСЕ в документе осуждает разрушение Каховской дамбы и подтверждает, что российское руководство "безрассудно угрожает ядерной войной и использует оккупацию Запорожской АЭС в целях шантажа".

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы также призывают продолжать работу по созданию международного механизма компенсации и Специального трибунала по преступлению агрессии России, а также усиливать санкционное давление и международную изоляцию государства-агрессора.

Среди других положений документа – призыв привлечь к ответственности все частные военные компании и союзники России, совершающие преступления на территории Украины, а также создать публичный реестр компаний и физических лиц, работающих в интересах России и причастных к обходу санкций.