ПАСЕ приняла резолюцию о поддержке Формулы мира и вступлении Украины в НАТО
Парламентская ассамблея Совета Европы в четверг приняла резолюцию по политическим последствиям агрессии России против Украины, в которой в частности поддержала вступление Киева в Североатлатический Альянс и украинскую Формулу мира
Об этом сообщила член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Украины Евгения Кравчук.
Резолюция, принятая голосами 80 членов Парламентской ассамблеи СЕ, призывает государства-члены Совета Европы, которые являются членами НАТО, поддержать членство Украины в НАТО, а также поддерживает формулу мира Киева и приветствует создание Реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ.
Также ПАСЕ в документе осуждает разрушение Каховской дамбы и подтверждает, что российское руководство "безрассудно угрожает ядерной войной и использует оккупацию Запорожской АЭС в целях шантажа".
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы также призывают продолжать работу по созданию международного механизма компенсации и Специального трибунала по преступлению агрессии России, а также усиливать санкционное давление и международную изоляцию государства-агрессора.
Среди других положений документа – призыв привлечь к ответственности все частные военные компании и союзники России, совершающие преступления на территории Украины, а также создать публичный реестр компаний и физических лиц, работающих в интересах России и причастных к обходу санкций.
- Также сегодня, 22 июня, ПАСЕ приняла резолюцию о недопуске РФ и Беларуси к Олимпийским играм-2024 даже под нейтральным флагом.
- 27 апреля ПАСЕ признала геноцидом депортацию украинских детей и взрослых в РФ.
- Еще ранее, 26 января, ПАСЕ заявила , что к ответственности за агрессию в Украине должно быть привлечено как руководство РФ, так и Беларуси.
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