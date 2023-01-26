Об этом говорится в резолюции "Правовые аспекты и аспект прав человека в агрессии Российской Федерации против Украины", пишет Укринформ.

26 января Парламентская ассамблея Совета Европы приняла соответствующий документ. Поддержали это решение 100 депутатов, один – воздержался.

В резолюции отмечается, что военно-политическое руководство России и Беларуси, причастное к войне против Украины, должно быть привлечено к ответственности в специальном международном трибунале.

"Российская Федерация будет считаться продолжающей свою агрессию, пока суверенитет, территориальная целостность, единство и политическая независимость Украины в пределах ее международно признанных границ не будут полностью восстановлены. Ассамблея напоминает, что нынешняя агрессия является продолжением агрессии, начатой 20 февраля включала вторжение, оккупацию и незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией», – говорится в постановлении.

ПАСЕ подтвердила, что военное нападение России 24 февраля 2022 года на Украину является "агрессией" в соответствии с резолюцией 3314 Генассамблеи ООН и нарушает Устав Организации Объединенных Наций, равно как и Устав Совета Европы. А попытка аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей являются эскалацией. В то же время врагу помогала Беларусь.

"Беларусь участвует в агрессии РФ против Украины, поскольку разрешила Российской Федерации использовать свою территорию для совершения актов агрессии против Украины. Ее роль и соучастие должны быть осуждены международным сообществом, а ее лидеры должны быть привлечены к ответственности", – сообщают депутаты ПАСЕ.

Представители Парламентской ассамблеи Совета Европы призвали государства-члены и наблюдателей создать специальный международный уголовный трибунал по преступлению агрессии.

Также народный депутат Алексей Гончаренко вместе с другими представителями от Украины присутствовал на заседании ПАСЕ, в том числе присутствовали Мария Мезенцева, Лариса Билозир, Леся Василенко, Юлия Овчинникова, Юрий Камельчук, Ирина Констанкевич, Павел Сушко, Елизавета Ясько, Павел Бакунец.

"Делегация Украины в ПАСЕ. Только что голосовали за трибунал для Путина. После нашей победы там должны судить Путина и российских военных преступников. Это очень важно! Спасибо всей делегации Украины в ПАСЕ за работу!" – пишет нардеп.

Также ПАСЕ заявила о возможном геноциде в Украине. Действия России имеют признаки публичного подстрекательства к уничтожению украинцев.

"Ассамблея отмечает, что появляется все больше доказательств того, что российская официальная риторика, которая используется для оправдания полномасштабного вторжения и агрессии против Украины, так называемого процесса "деукраинизации", имеет признаки публичного подстрекательства к геноциду или раскрывает геноцидное намерение уничтожить украинскую национальную группу как таковую или, по крайней мере, ее часть", - говорится в резолюции.

Сообщается, что Конвенция о предотвращении геноцида, участниками которой являются Украина и РФ, запрещает публичное подстрекательство к совершению этого преступления и попытке совершения геноцида.

15 декабря Европарламент признал Голодомор геноцидом украинского народа. До этого Украина призвала мир признать организованный тоталитарным коммунистическим режимом Сталина Голодомор 1932-1933 годов геноцидом Украинского народа. По состоянию на 15 декабря это сделали 22 государства.

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