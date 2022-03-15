ПАСЕ единогласно поддержала исключение России, просит предоставить Украине ПВО и признает оккупацию РФ Приднестровья

Об этом сообщает "Европейская правда", передает Еспресо.TV.

Решение принято единогласно – за проголосовало 216, против ни одного голоса воздержались 3.

В ходе рассмотрения резолюции поступило сообщение о том, что Россия, поняв неизбежность своего исключения, сама подала в Страсбург заявление о самостоятельном выходе.

"Но это не останавливает наши планы, не прерывает процедуру", – прокомментировал эту попытку президент ПАСЕ.

В принятом документе ПАСЕ рекомендует прекратить членство РФ в Совете Европы из-за несовместимости его действия с принципами организации. В то же время, учитывая, что РФ до конца этого года формально остается участником организации – ПАСЕ просит ускорить рассмотрение исков против России в Европейском суде по правам человека.

Несмотря на выход России из организации, ПАСЕ стремится продолжить поддержку негосударственных институтов, противодействующих диктатуре Путина. Решение направляет Совет Европы "поддерживать и взаимодействовать с правозащитниками, демократическими силами, свободными СМИ и независимым гражданским обществом в России". Ожидается, что финансирование для этого будут предоставлены другими членами СЕ. Также решение предлагает "усилить поддержку государств Совета Европы, принявших большое количество украинских беженцев".

Кроме этого, ПАСЕ единогласно приняла поправку о том, чтобы официально признать Приднестровье зоной российской оккупации.

ПАСЕ сначала планировала отклонить все поправки, касающиеся создания бесполетной зоны, предоставления Украине военной помощи и тому подобное, объясняя, что Совет Европы не занимается вопросами безопасности. Однако после продолжительной дискуссии ассамблея также поддержала компромиссную формулу: ПАСЕ призвала все государства, оставшиеся в организации после изгнания России, "рассмотреть возможность увеличения их помощи Украине в ее усилиях по усилению защиты своей территории, включая ее воздушное пространство, чтобы уменьшить человеческие потери и трагические гуманитарные последствия захватнической войны со стороны России».

Напомним, сегодня Россия не придумала ничего более оригинального, как перед позорным исключением объявить, что выходит из Совета Европы.

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