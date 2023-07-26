Об этом Свириденко написала в колонке для Украинской Правды.

"Наши доноры, в частности, США, ЕС, Япония, Германия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Италия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада, Австрия, Швейцария, Корея и Фонд Говарда Баффета суммарно выделят Украине более $244 млн на нужды гуманитарного разминирования", - написала Свириденко.

Кроме того, чиновница сообщила, что до конца года Украине предоставят десятки машин для разминирования, сотни металлодетекторов, пиротехнические и подрывные машины, а также другое оборудование и снаряжение.

"До конца года должны получить оборудование от Японии, Канады, Кореи, Швейцарии, Литвы, Фонда Говарда Баффета, ПРООН и еще многих других партнеров. Это 10 крайне необходимых машин для разминирования хорватской компании DOK-ING. Еще 10 машин от Global Clearance Solutions. Почти 200 пиротехнических машин, более 600 металлодетекторов, 50 подрывных машин. А еще индивидуальные наборы для разминирования, взрывозащитные костюмы, квадрокоптеры, роботизированные системы для обезвреживания боеприпасов", - написала Свириденко.

По словам министра экономики, с хорватской компанией DOK-ING и датской HYDREMA, производящими в том числе машины для разминирования, есть договоренности по локализации их производства в Украине.

"Параллельно работаем над увеличением присутствия на "рынке" разминирования частных операторов. Речь идет как о международных неправительственных организациях, так и операторах, работающих на коммерческой основе. Цель правительства – обеспечить, чтобы частные операторы могли получить все необходимые разрешения", - добавила Свириденко.

Министр рассказала, что Минэкономики уже провело первый "эксперимент" сопровождения сертификации для международного оператора.

"Благодаря этому увидели, что требует дерегуляции и упрощения, а где необходима только юридическая помощь в заполнении форм и представлении документов. Наша задача – привлечь к работе в Украине всех международных игроков и поощрить украинский бизнес создавать операторов противоминной деятельности. Для того чтобы способствовать привлечению частного бизнеса, мы проводим эксперимент по выводу работ по разминированию в плоскость публичных закупок", - написала Свириденко.

В настоящее время идет подготовка первой процедуры закупок на разминирование.

"Условно мы разделяем потенциально загрязненные территории на сегменты - критическая инфраструктура, жилищный фонд, аграрные земли, леса и акватория. И если в критической инфраструктуре главная ответственность будет лежать на правительственных структурах, то для очистки сельскохозяйственных земель и лесов значимым будет активное участие частных операторов", - уточнила Свириденко.

Также министр рассказала об усилиях по привлечению и подготовке специалистов.

"Другой элемент для усиления способности - обучение персонала. Здесь мы будем упрощать регуляторные документы настолько, насколько это возможно, и будем привлекать как можно большее количество специалистов со всего мира для обучения людей, задействованных в разминировании", - написала Свириденко.

По словам министра, время и ресурсы помогает сэкономить этап нетехнического обследования территорий.

"Наибольшего прогресса в возвращении земель мы можем достичь через быстрое и надежное нетехническое обследование территорий. Это базовый этап разминирования, который позволяет максимально быстро вернуть в свободное обращение до 80% потенциально загрязненных земель. К ним относятся все территории, где есть хоть малейший шанс, что там есть взрывоопасные предметы. Поэтому нет необходимости проводить длительное и ценное техническое обследование и разминирование. Это позволяет сэкономить и время, и ресурсы. Но очень важно, чтобы общество доверяло качеству нетехнического обследования и оценки фактов. Наша задача – обеспечить простоту и доверие к процедурам и стандартам нетехнического обследования", - написала Свириденко.