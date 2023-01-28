Партнеры пообещали Украине 321 танк, – посол во Франции Омельченко

Об этом он сказал в эфире французского канала BFMTV.

"На сегодняшний день многие страны официально подтвердили свое согласие на поставку 321 тяжелого танка в Украину", - заявил дипломат, не уточнив, о каких именно странах идет речь.

Омельченко отметил важность того, чтобы украинские войска получили танки как можно быстрее.

"Что касается сроков поставки, то они варьируются в каждом конкретном случае. Некоторым нужно провести техническое обслуживание, другие решать вопросы логистики, третьи ждут получения других моделей, чтобы отдать те, которые они дают", - пояснил посол.

"Нам нужна эта помощь как можно скорее. Если ждать до августа или сентября, то будет слишком поздно", - подчеркнул он.

По словам Омельченко, Украина готовится к возможному пришествию России на нескольких фронтах весной 2023 года. "Мы не боимся, мы готовимся очень серьезно", – отметил дипломат.

В контексте поставки танков западные СМИ часто цитируют слова главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного, утверждавшего в интервью The Economist в прошлом году, что Украине нужны не менее 300 танков для успешного наступления, не считая другой техники.

Напомним, Украина получит 14 танков Leopard 2 от Бундесвера, а также Германия разрешила странам-партнерам предоставлять украинским защитникам немецкие танки из собственных запасов.

24 января стало известно, что президент США Джо Байден готов отправить танки Abrams в Украину, чтобы стимулировать Германию передать "леопарды".

По итогам последних переговоров Украина рассчитывает получить около 100 танков Leopard от 12 стран.

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