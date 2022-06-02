Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"К сожалению, война не завершится так скоро. Поэтому очень важно получить обещанные президентом Байденом реактивные установки залпового огня "HIMARS". Они могут поражать целые снарядами на расстоянии 80 км, а Украина хочет доставать российских кафиров на расстоянии 300 км дальности. Эти установки уже давно переданы в Европу и должны уже зайти на территорию Украины.Поляки закупили сейчас 500 таких установок.Польше такого количества не нужно.Есть надежда, что наши польские братья смогут поставлять нам такие снаряды, которые будут бить не на 80 км, а на 300 км", - считает Войтко.

Также дипломат добавил, что получение реактивных установок залпового огня может являться военной тайной.

"Это может быть сейчас военная тайна, или военная хитрость. Я думаю, что ВСУ и наши партнеры по НАТО найдут возможность обойти ситуацию и предоставить Украине именно то оружие, которое будет нужно не просто для обороны, а для перехода в контрнаступление для победы", – подчеркнул Войтко.

Джо Байден объявил, что США отправят в Украину передовые ракетные системы . Новое оружие – реактивная система залпового огня Himars или РСЗО: мобильный блок, который может одновременно запускать несколько высокоточных ракет

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb