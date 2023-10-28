Экономическая ситуация

Согласно результатам недавнего опроса руководителей предприятий, в III квартале 2023 года индекс деловых ожиданий предприятий (ИДО) по сравнению со II кварталом 2023 года не изменился и составляет 104.5%. Такое значение указывает на то, что хотя ИДО прекратил рост, руководители остаются оптимистичными в прогнозах дальнейшего экономического развития собственных предприятий. Бизнес сохраняет положительные оценки ожидаемого финансово-экономического состояния собственных предприятий в следующие 12 месяцев: баланс ответов – +6.0% (во II квартале 2023 года – +9.6%), однако текущее финансово экономическое состояние предприятий остается слабым, а общая оценка – отрицательной: несмотря смягчение пятый квартал подряд, общая оценка – -5.8% (во II квартале 2023 года – -11.1%).

Инфляционные и девальвационные ожидания бизнеса улучшились, руководители предприятий продолжают ожидать роста объемов производства товаров и услуг. Также возросла доля предприятий, которые планируют воспользоваться банковским кредитованием. Главными сдерживающими факторами привлечения кредитных ресурсов, по мнению респондентов, есть высокие кредитные ставки и чрезмерные требования к залогу. Ключевым фактором, сдерживающим развитие предприятий, остаются военные действия и их последствия, также усилилось негативное влияние чрезмерного налогового давления и нехватки квалифицированных работников: возросли ожидания по увеличению затрат на оплату труда одного наемного работника и негативные прогнозы по изменению количества работников на своих предприятиях в следующие 12 месяцев.

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По состоянию на конец октября в Украине собрано 57.6 млн тонн нового урожая, что на 10%-15% больше прогнозов первой половины года. Такая ситуация положительно повлияет на финансовое состояние аграриев и будет способствовать удачному проведению посевной кампании в следующем году в случае возможности Украины обеспечить бесперебойный экспорт зерновых морскими путями.

Бюджетная сфера

Украина привлекла девятый транш макрофинансовой помощи (МФИ) от ЕС в размере 1,5 млрд евро. В 2023 году в государственный бюджет Украины поступило уже 15 млрд евро льготных заемных средств МФД из предусмотренных текущей программой в 2023 году 18 млрд евро. Срок погашения кредита составляет 35 лет, а проценты и другие платежи по обслуживанию кредита будет компенсироваться ЕС. В рамках данной программы ожидаются еще два транша до конца 2023 года с учетом уровня выполнения Украиной согласованных сторонами условий структурной политики.

Кроме того, на прошлой неделе Европарламент поддержал инициативу Еврокомиссии по созданию Фонда помощи Украине (Ukraine Facility), на который планируется выделить 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов. Из этой суммы 39 млрд евро (78%) запланировано предоставить в виде кредитов сроком до 35 лет со льготным периодом до 2034 года, 10.5 млрд евро (21%) – гранты, техническая помощь и другие меры поддержки, остальные 0.5 млрд евро (1 %) – администрирование самой программы Ukraine Facility.

Путем внутренних заимствований министерство финансов за 9 месяцев с начала года привлекло 277,8 млрд. гривен, преимущественно по среднесрочным государственным ценным бумагам (от 1 до 3 лет), а также 2,5 млрд. долларов США и 709 млн. евро. Валютные заимствования носили в большей степени краткосрочный характер (до 1 года). Средневзвешенная доходность гривневых заимствований составила 19,06%, в долларах США – 4,69%, в евро – 3,13%.

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Валютный рынок

Увеличение спроса на иностранную валюту со стороны клиентов банков на прошлой неделе на фоне ее постоянного предложения обусловило расширение чистого спроса на валюту на межбанковском рынке, компенсированном интервенциями Национального банка. При этом объем продаж валюты Национальным банком увеличился на прошлой неделе до 735 млн долларов США по сравнению с 575 млн долларов США неделей ранее. Межбанковский курс гривны ослаб за неделю на 0,6%.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 октября 2023 составили 39,7 млрд долларов США и остаются достаточными для финансирования 5,3 месяца будущего импорта. В сентябре они снизились на 1,7%, пользуясь интервенциями НБУ по продаже валюты, для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины и осуществления долговых выплат государства, которые не в полной мере были компенсированы поступлениями от международных партнеров.

Финансовый сектор

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) несколько уменьшился (до 656 млрд грн). Это обусловлено увеличением интервенций Национального банка по продаже иностранной валюты на МВРУ на фоне умеренных объемов расходов с Единого казначейского счета Правительства.

На условиях программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на прошлой неделе банками было выдано 339 льготных кредитов на общую сумму 1,4 млрд. грн., из них около трети – государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе достигло почти 40 тысяч на общую сумму 153,7 млрд. гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, подавляющая часть кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели.

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Кроме того, при поддержке государственных гарантий на портфельной основе в сентябре 2023 года банки выдали 807 кредитов на сумму 2,9 млрд. гривен (с долей обязательств по основному долгу, гарантированных государством, в объеме 1,6 млрд. гривен). По состоянию на 1 октября 2023 29 банков-кредиторов обслуживали 23,2 тыс. кредитов на сумму 66,6 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченному государственными гарантиями на портфельной основе, составляли около 32 млрд гривен или около 73% от общего лимита предоставленных гарантий (43,9 млрд гривен). По видам экономической деятельности структура выданных кредитов под государственные гарантии соответствует аналогичным параметрам программы «5-7-9%»: больше всего кредитов обслуживаются в сельском хозяйстве (7,2 тыс. на общую сумму 36,7 млрд грн), оптовой и розничной торговле, а также ремонт транспортных средств (9,9 тыс. на сумму 15,7 млрд грн).

Согласно опросу об условиях банковского кредитования, проведенном Национальным банком в 3 квартале 2023 г., в следующие 12 месяцев 60% банков ожидают роста корпоративного и розничного портфелей, а также объемов фондирования (пользуясь средствами населения). Банки констатировали рост спроса на корпоративные кредиты (кроме как на ссуды в иностранной валюте), прежде всего – со стороны малого и среднего бизнеса, а также населения. Так, спрос на ипотеку растет четыре квартала подряд, что может свидетельствовать о лучших ожиданиях перспектив рынка недвижимости.

Кроме того, в 3 квартале, впервые с начала полномасштабного вторжения, кредитные стандарты для бизнеса в целом не изменились после длительного периода их усиления. Каждый пятый банк даже указал на определенное смягчение кредитных стандартов. Этому способствовали улучшение ожиданий экономического роста и конкуренция с другими банками. В результате в 3 квартале уровень одобренных заявок на кредиты для бизнеса повысился. Больше всего вырос этот показатель на кредиты МСП, краткосрочные и валютные ссуды. При этом, в IV квартале банки планируют несколько ослаблять кредитные стандарты для всех типов ссуд, кроме валютных.

В части оценки рисков банковской деятельности в III квартале финучреждения сообщили о незначительном росте кредитного риска. Остальные риски остались неизменными. На протяжении последнего квартала 2023 года респонденты ожидают повышения кредитного и процентного рисков, больше всего – валютного.

Специально для Эспрессо .

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экс-председатель Совета НБУ.