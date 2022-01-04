Партнер Газпрома заявил, что "Северный поток - 2" должен стать объектом санкций США из-за возможного обострения ситуации между Украиной и РФ

Об этом сказал гендиректор компании Клаус-Дитер Маубах в интервью Rheinische Post, передает Lb.ua.

По его словам, срыв запуска представляет риск для поставки газа в Европу.

"Федеральное агентство по сети проводит запланированную проверку. Это (сертификация, - ред.) может произойти в середине 2022 года", - сказал он.



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Маубах добавил, что для "СП-2" есть политические риски.



"В случае обострения конфликта между Россией и Украиной газопровод может стать объектом санкций США. Здесь нужна дипломатия на самом высоком уровне", - заявил он.

3 января МИД РФ заявил, что "Северный поток - 2" могут не сертифицировать.