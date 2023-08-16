Партизаны зафиксировали российскую ПВО возле Крымского моста
Партизаны по движению "Атеш" обнаружили российские системы ПВО недалеко от Крымского моста
Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".
Обнаружили российские средства ПВО и машины для создания дымовой машины "ТДА-3", прикрывающей Крымский мост. Военные средства расположены на въезде в Крым со стороны Тамани.
"Дым, в частности, использовали для отражения атаки на Крымский мост 12 августа. Тогда и скрыли процедуры обороны моста и месторасположения средств ПВО", - пишут партизаны.
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- 16 августа сообщалось, что так называемые российские власти Крыма хотят ввести штрафы до 300 тыс. рублей за фото и видео работы ПВО. Предложение должно быть рассмотрено на уровне парламента РФ.
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