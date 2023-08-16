Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

Обнаружили российские средства ПВО и машины для создания дымовой машины "ТДА-3", прикрывающей Крымский мост. Военные средства расположены на въезде в Крым со стороны Тамани.

"Дым, в частности, использовали для отражения атаки на Крымский мост 12 августа. Тогда и скрыли процедуры обороны моста и месторасположения средств ПВО", - пишут партизаны.

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