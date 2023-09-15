Партизаны взорвали два грузовика с оккупантами в Геническе, - движение АТЕШ

Об этом сообщает партизанское движение АТЕШ.

Удачная операция была проведена в 7:45 пятницы, 15 сентября.

"Агент из состава ВС РФ знал место постоянного размещение техники и личного состава своих товарищей из соседнего подразделения на въезде в город, возле покинутых промышленных сооружений. И припрятал там 10-ти килограммовый "подарок" , – пишут партизаны.

В момент, когда россияне выходили из грузовиков, взрывчатка была активирована. В результате уничтожены 2 транспортных средства и личный состав.

"Агент успешно покинул Геническ", - подчеркивает АТЕШ.