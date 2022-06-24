Партизаны в Мелитополе предлагают $10 тыс. за ликвидацию "основного гауляйтера", - мэр Федоров
В оккупированном Мелитополе партизаны предлагают за голову псевдогубернатора Запорожской области Евгения Балицкого вознаграждение в $10 тыс.
Об этом сказал мэр Иван Федоров на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ.
"Наши партизаны сегодня открыли судебную охоту. По всему городу развесили объявление о том, что за голову основного гауляйтера они объявили премию в $10 тысяч", - сказал он.
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По данным местного издания РИА-Мелитополь , в городе появились объявления о вознаграждении за ликвидацию Балицкого.
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