Об этом сказал мэр Иван Федоров на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ.

"Наши партизаны сегодня открыли судебную охоту. По всему городу развесили объявление о том, что за голову основного гауляйтера они объявили премию в $10 тысяч", - сказал он.

Читайте также: В Мелитополе во время взрыва в центре города пострадала племянница коллаборациониста Балицкого, - местные СМИ

По данным местного издания РИА-Мелитополь , в городе появились объявления о вознаграждении за ликвидацию Балицкого.