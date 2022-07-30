Партизаны в Луганской области устроили повреждение железной дороги, по которой оккупанты возили боеприпасы, - Гайдай
Вблизи Сватового луганские партизаны сожгли распределительную коробку управления железной дорогой, по которой оккупанты подвозили боеприпасы на фронт
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Этой ночью "добрые люди" уничтожили "шкафчик" управления железнодорожной дорогой возле оккупированного Сватового. Неизвестные патриоты сожгли распределительную коробку, управляющую светофорами, переездами, также от нее зависит и само питание железной дороги. Раньше орки использовали Луганскую железную дорогу для подвоза боеприпасов. Раньше…"- сказал глава области.
- Сегодня, 30 июля, Вооруженные силы Украины обнародовали видеоподтверждение уничтожения железнодорожного Антоновского моста на Херсонщине.
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