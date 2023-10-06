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Партизаны в Крыму зафиксировали перемещение расконсервированных советских гаубиц

6 октября, 2023 пятница
16:30
Война с Россией

Партизаны движения "Атеш" зафиксировали перемещение расконсервированных советских гаубиц Д-20 в поселке Гвардейское в Симферопольском районе временно оккупированного Крыма

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

Отмечается, что один из агентов партизан в Гвардейском обнаружил перекидывание снятых с консервации советских гаубиц Д-20 (2А33).

"Примечательно, именно пушка Д-20 (152 мм) в своей модификации Д-22 используется на САУ 2С3 "Акация", уничтожение которых очень участилось на фронте", - указали партизаны.

По их информации, на поселковом вокзале "Остряково" на протяжении последних двух недель фиксируют также перебрасывание других орудий и техники по маршруту в сторону Джанкоя. Партизаны предполагают, что технику перекидывают в Мелитополь на Запорожское направление.

"Крымские больницы заполнены ранеными именно с этого направления", - добавили в движении.

  • Ранее агенты партизанского движения "Атеш" обнаружили секретный военный склад российских войск у временно оккупированного Симферополя. Он обустроен на заброшенной овощебазе в скале.
Россия
Крым
російська армія
оккупированные территории
окупанти
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