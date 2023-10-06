Партизаны в Крыму зафиксировали перемещение расконсервированных советских гаубиц
Партизаны движения "Атеш" зафиксировали перемещение расконсервированных советских гаубиц Д-20 в поселке Гвардейское в Симферопольском районе временно оккупированного Крыма
Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".
Отмечается, что один из агентов партизан в Гвардейском обнаружил перекидывание снятых с консервации советских гаубиц Д-20 (2А33).
"Примечательно, именно пушка Д-20 (152 мм) в своей модификации Д-22 используется на САУ 2С3 "Акация", уничтожение которых очень участилось на фронте", - указали партизаны.
По их информации, на поселковом вокзале "Остряково" на протяжении последних двух недель фиксируют также перебрасывание других орудий и техники по маршруту в сторону Джанкоя. Партизаны предполагают, что технику перекидывают в Мелитополь на Запорожское направление.
"Крымские больницы заполнены ранеными именно с этого направления", - добавили в движении.
- Ранее агенты партизанского движения "Атеш" обнаружили секретный военный склад российских войск у временно оккупированного Симферополя. Он обустроен на заброшенной овощебазе в скале.
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