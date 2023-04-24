Партизаны в Херсонской области взорвали блокпост россиян, погиб отряд росгвардейцев
В ЦНС рассказали, что 23 апреля вечером партизаны взорвали российский блокпост возле Олешек Херсонской области. В результате взрыва погиб отряд росгвардии
Об этом пишет Центр национального сопротивления .
"На временно оккупированной территории Херсонской области партизаны из движения "Атеш" провели успешную операцию. В частности, вечером, 23 апреля, возле Олешек был взорван блокпост возле военного инфраструктурного объекта", - говорится в сообщении.
Для подрыва была использована самодельная взрывчатка, в результате чего погиб отряд росгвардейцев, который вел дежурство.
- В воскресенье, 23 апреля, российские войска выпустили 412 снарядов из тяжелой артиллерии, БПЛА и авиации по мирным населенным пунктам Херсонской области, два человека погибли
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