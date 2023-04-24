Партизаны в Херсонской области взорвали блокпост россиян, погиб отряд росгвардейцев

Об этом пишет Центр национального сопротивления .

"На временно оккупированной территории Херсонской области партизаны из движения "Атеш" провели успешную операцию. В частности, вечером, 23 апреля, возле Олешек был взорван блокпост возле военного инфраструктурного объекта", - говорится в сообщении.

Для подрыва была использована самодельная взрывчатка, в результате чего погиб отряд росгвардейцев, который вел дежурство.