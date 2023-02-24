Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС).

"Фактически оккупированная российскими режимом Беларусь также сопротивляется и демонстрирует солидарность с Украиной", - утвердили в Центре нацсопротивления.

Так, к 24 февраля 2023 года белорусские партизаны подняли украинский флаг над военным городком в Минске.

"Заметим, что в диктаторской стране предусмотрена смертная казнь за "госизмену", то есть за любое отличное от кремлевской политики мнение ты можешь поплатиться жизнью. Следовательно, даже такая акция как вывешивание флага Украины имеет смертельные риски для исполнителей, но это не останавливает местных героев", - резюмировали в ЦНС.