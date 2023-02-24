Партизаны в Беларуси подняли украинский флаг над военным городком в Минске, - ЦНС
По случаю годовщины полномасштабного вторжения РФ в Украину белорусские партизаны установили сине-желтое знамя над военным городком в Минске
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС).
"Фактически оккупированная российскими режимом Беларусь также сопротивляется и демонстрирует солидарность с Украиной", - утвердили в Центре нацсопротивления.
Так, к 24 февраля 2023 года белорусские партизаны подняли украинский флаг над военным городком в Минске.
"Заметим, что в диктаторской стране предусмотрена смертная казнь за "госизмену", то есть за любое отличное от кремлевской политики мнение ты можешь поплатиться жизнью. Следовательно, даже такая акция как вывешивание флага Украины имеет смертельные риски для исполнителей, но это не останавливает местных героев", - резюмировали в ЦНС.
- Напомним, в Беларуси Могилевский областной суд приговорил к 22 годам лишения свободы двух "рельсовых партизан" – Дмитрия Климова и Владимира Аврамцева.
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