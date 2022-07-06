Об этом сообщил военный журналист Андрей Цаплиенко, опубликовав в Телеграмм обращение херсонских партизан из движения "Желтая лента".

В видео говорится, что у железнодорожного вокзала в Херсоне партизаны уничтожили склад с боеприпасами россиян.

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Человек в балаклаве рассказал также о расположении русских захватчиков. Две сотни оккупантов, по словам партизана, находятся в компании "Солар лаб" на Николаевском шоссе - 5 километр. Еще более 100 захватчиков разместились в бывшем здании СБУ по улице Лютеранская 1. "Оба места сожгут или партизаны или ВСУ, — обещает партизан.

Движение "Желтая лента" поддерживает акцию "Стоп референдум" и будет блокировать здания и "будем биться на улицах и мостах Херсонщины". Партизаны заявили, что не поддерживают ни одного пророссийского правительства, а предатели и причастны к оккупации уже в списках смертников.

6 июля во временно оккупированном Скадовске на Херсонщине раздались взрывы, один человек погиб, ранены.

6 июля в Херсонской области в результате многочисленных обстрелов выгорела часть пшеницы и лесов.

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