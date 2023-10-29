Партизаны обнаружили координаты завода в России, где производят ракеты
В партизанском движении "Атеш" заявили об обнаружении точных координат завода в российском Челябинске, где производят ракеты разных типов
Об этом представители движения сообщили в телеграмме.
"Наши агенты из Челябинска докладывают, что на Челябинском кузнечно-прессовом заводе начали производить ракеты разного типа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что предприятие стремительно разрастается. Там строят новые цеха, набирают новый персонал. Численность персонала на заводе увеличилась с 10 до 17 тысяч человек.
По данным партизан, точные координаты завода: 55.118556370558025, 61.5045004989165.
В "Атеше" добавили, что изучают новые подробности о российском заводе и работают над прекращением его деятельности.
- Также накануне агенты "Атеш" заметили вражескую систему ПВО недалеко от временно оккупированного Симферополя.
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