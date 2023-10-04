Партизаны нашли тайный военный склад россиян недалеко от Симферополя
Агенты партизанского движения "Атеш" обнаружили секретный военный склад российских войск у временно оккупированного Симферополя
Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".
Агенты обнаружили скрытый склад российских оккупантов в селе Мазанка Симферопольского района. Он обустроен на заброшенной овощебазе в скале.
Вход в объект укреплен ракушечником и временными укрепсооружениями. Внизу от основного входа расположены палатки с личным составом. А на въезде в село установили посты военной полиции, которая проводит осмотр гражданских автомобилей и местных жителей.
"Координаты: 45.0066749337001, 34.26194089114725 Вероятно, очень жирная цель, которая требует "Грома". Вся информация передана - ожидаем результатов", - пишут партизаны.
Фото: АТЭШ
- На фоне успешных атак украинских военных по территории временно оккупированного Крыма россияне начали усиливать оборону полуострова, в частности, перекидывать средства ПВО и обустраивать новые защитные сооружения.
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