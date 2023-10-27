Партизаны нашли российскую систему ПВО неподалеку Симферополя
В пятницу, 27 октября, агенты "Атеш" заметили вражескую систему ПВО недалеко от временно оккупированного Симферополя
Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".
Агенты заметили вражескую систему ПВО и склад с БК недалеко от села Мазанка Симферопольского района. Рядом возможно размещена РЛС, которая координирует воздушные цели. По словам партизан, территория очень хорошо охраняется.
"Мы продолжаем активно заниматься разведывательной деятельностью и выявлять новые расположения средств противовоздушной обороны окупантов", - пишет "Атеш".
Координаты: 45.017098, 34.247895.
Фото: Атеш
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