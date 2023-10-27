Партизаны нашли российскую систему ПВО неподалеку Симферополя

Об этом сообщает партизанское движение "Атеш".

Агенты заметили вражескую систему ПВО и склад с БК недалеко от села Мазанка Симферопольского района. Рядом возможно размещена РЛС, которая координирует воздушные цели. По словам партизан, территория очень хорошо охраняется.

"Мы продолжаем активно заниматься разведывательной деятельностью и выявлять новые расположения средств противовоздушной обороны окупантов", - пишет "Атеш".

Координаты: 45.017098, 34.247895.

Фото: Атеш