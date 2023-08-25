Партизанское движение "Желтая лента" провело акцию ко Дню Независимости во всех оккупированных Россией регионах

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что активисты провели акцию "Желто-синие" ко Дню флага и Дню Независимости. В рамках акции украинский флаг был воспроизведен в Симферополе, Севастополе, Ялте, Луганске, Донецке, Мелитополе, Бердянске и Геническом.

Фото: ЦНС

В ЦНС подчеркнули, что каждая такая акция заставляет оккупантов тратить больше ресурсов и деморализует врага, а значит, приближает победу Украины.