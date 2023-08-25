Партизанское движение "Желтая лента" провело акцию ко Дню Независимости во всех оккупированных Россией регионах
Участники партизанского движения "Желтая лента" успешно распространили украинскую символику на временно оккупированных территориях ко Дню Независимости Украины
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что активисты провели акцию "Желто-синие" ко Дню флага и Дню Независимости. В рамках акции украинский флаг был воспроизведен в Симферополе, Севастополе, Ялте, Луганске, Донецке, Мелитополе, Бердянске и Геническом.
Фото: ЦНС
В ЦНС подчеркнули, что каждая такая акция заставляет оккупантов тратить больше ресурсов и деморализует врага, а значит, приближает победу Украины.
- В День Независимости Украины, 24 августа, во временно оккупированном Луганске раздавался государственный гимн, а из Херсона на оккупированный левый берег Днепра был запущен украинский флаг.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.81 Покупка 37.81Продажа 38.68
- EUR Покупка 41.03Продажа 42.18
- Актуальное
- Важное