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Партизанское движение "Желтая лента" провело акцию ко Дню Независимости во всех оккупированных Россией регионах

25 августа, 2023 пятница
17:52
Общество

Участники партизанского движения "Желтая лента" успешно распространили украинскую символику на временно оккупированных территориях ко Дню Независимости Украины

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что активисты провели акцию "Желто-синие" ко Дню флага и Дню Независимости. В рамках акции украинский флаг был воспроизведен в Симферополе, Севастополе, Ялте, Луганске, Донецке, Мелитополе, Бердянске и Геническом.

Українська символіка

Фото: ЦНС

В ЦНС подчеркнули, что каждая такая акция заставляет оккупантов тратить больше ресурсов и деморализует врага, а значит, приближает победу Украины.

  • В День Независимости Украины, 24 августа, во временно оккупированном Луганске раздавался государственный гимн, а из Херсона на оккупированный левый берег Днепра был запущен украинский флаг.
Украина
Донецк
Крым
Луганск
Мелитополь
Бердянск
Война с Россией
оккупированные территории
Запорожская область
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