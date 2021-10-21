Партийные рейтинги. Впервые с 2019 года "Слуга народа" опустилась на второе место. Лидирует "Европейская солидарность"

Как показывают исследования , проведенные Киевским международным институтом социологии (КМИС), если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее время, то большинство украинцев выбрало бы представителей "Европейской солидарности".



За политсилу пятого президента Петра Порошенко готовы проголосовать 13,9% всех респондентов и 15,7% среди тех, кто определился с выбором.



На второе место впервые за более двух лет скатилась политсила действующего президента Владимира Зеленского. Так, за "Слугу народа" готовы еще голосовать соответственно, 13,7% и 15.5%). Далее в списке предпочтений украинцев идут "Батькивщина" (12% и 13,6%) и "ОПЗЖ" (11,5% и 13%).



Меньше поддержки имеют "Сила и честь" (7,6% и 8,6%), "Наши" (5% и 5,7%), Радикальная партия Ляшко (4,9% и 5,6%), "Украинская стратегия Гройсмана "(4,9% и 5,6%). Партия "Свобода" 3,9% и 4,4%. В других партий - ниже поддержка.



Стоит отметить, что по формальным признакам рейтинги политических сил в группе лидеров отличаются в пределах статистической погрешности.







КМИС провел опрос 15-18 октября 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров (случайной генерацией телефонных номеров и последующим статистическим взвешиванием).



Накануне КМИС обнародовал свежие президентские рейтинги . Рейтинг Зеленского по сравнению с сентябрем 2021 года упал на 9%. В сентябре за него готовы были голосовать 33,3% тех, кто определился. В октябре эта цифра уже составляет 24,7%.



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