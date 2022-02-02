Партия "Слуга Народа" за 2 года в Раде не продемонстрировала готовности реально очищаться, - Совсун о скандалах с депутатами

Об этом она заявила в эфире "Содержательно с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.



"Мне кажется, что история с "Давайте созовем срочное заседание ВР" для того, чтобы рассмотреть уже накопившиеся случаи, - это пиар-ход со стороны власти и партии "Слуга Народа" для того, чтобы продемонстрировать, что они переживают, что они услышали общественность, журналистов и показать, что они готовы слышать, реагировать, очищать свои ряды и т.д. Я очень не хочу, чтобы заседание ВР проводилось с пиар-целью для одной политической партии. К сожалению, партия "СН" не продемонстрировала за 2 года работы в парламенте готовности реально очищаться", - сказала Совсун.



Она напомнила все предыдущие скандалы, которые были вокруг депутатов СН.



"Да, кое-где, они делали шаги - исключали кого-то из фракции, но на самом деле Юрченко - формально исключенный из фракции - сидит на том же месте, где и сидел. Я вижу, что он продолжает голосовать по решению фракции и, кроме формального статуса " внефракционный" для него ничего не изменилось. И наихудшее, что может произойти сейчас - в случае, если Трухина исключат из фракции "СН" или он сам выйдет из нее. Добавлю, что он мажоритарщик и для него это не рычаг влияния. Он останется у власти, он будет дальше заместителем председателя бюджетного комитета, который отвечает за расходы", - добавила нардеп.



По ее мнению, ни разу не было от фракции "Слуга Народа" реакции, которая демонстрировала бы, что они наказали кого-то.



"Мы пока видели только показательные действия, но реально никакого наказания не было. Мы видим, что нет реакции от членов фракции, если бы они однажды увидели, что за любые преступления и скандалы есть реальное наказание - они бы внимательнее относились к тому, что делают. Мы же видели, что скандалы лишь наростают. Я очень боюсь, что так же ничего не произойдет с Трухиным, тем более что эта история длится уже полгода... За это время, если бы партия власти хотела бы отреагировать, - они могли бы давно это сделать", - подытожила Совсун.

Напомним, 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга Народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев.

В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали в ДБР.

Государственное бюро расследований допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, однако самого нардепа не допрашивали.

Журналисты обнародовали видео, на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии.

Глава фракции "Слуги Народа" в Верховной Раде Давид Арахамия анонсировал исключение нардепа Трухина из фракции и партии.

2 февраля 2022 года нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга Народа".

МВД назвало дело "слуги" Трухина подследственным ГБР, в Бюро заявили, что патрульный не предоставил им видео общения с нардепом.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает исключение нардепа Трухина из партии "Слуга Народа".