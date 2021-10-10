Партия "Слуга народа" стоит налогоплательщикам более 1 млн грн в день. Официально

Об этом заявил руководитель партии Александр Корниенко, передает Еспресо.TV.



По его словам, это исключительно государственное финансирование.

"Мы мало взносов сейчас берем. Когда они огромные, людям невозможно это объяснить. За пять лет потратили 1 миллиард госденег ", - сказал формальный лидер "слуг" в интервью LB.ua.

Как отметил Корниенко, сейчас в центральном аппарате партии трудоустроено 80 человек. В основном финансисты и журналисты.



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"Аппарат большой, человек 80. Но четверть, 20 из них - это финансовые контролеры, которые контролируют финансы партии по всей Украине, у нас 24 юрлица. Потому что иначе мы не сможем выдерживать жесткие требования НАПК и у нас заберут госфинансирование.



30 человек - это журналисты.



Непосредственно партстроительством занимаются 10-15 человек. Они ездят, проводят, собирают, дают фидбэк и тому подобное. Это все управленцы, не депутаты ", - пояснил руководитель "Слуги народа".



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