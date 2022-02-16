Партия "Слуга народа" исключит нардепов Трухина и Кузьминых

Об этом заявил руководитель фракции Давид Арахамия в кулуарах парламента, сообщила корреспондент телеканала "Еспресо" Валерия Пашко.



"Я ведь вам сказал, когда мы вышли из этого внеочередного заседания фракции, что на очередном заседании фракции его (Трухина) и Кузьминых мы проголосуем. Это, я думаю, в понедельник, когда будет фракция", - отметил Арахамия.



По его словам, подписи за исключение нардепов еще не начали собирать.



"Сейчас другие приоритеты и мы это сделаем обязательно. Если мы сделаем следующую неделю пленарной – думаю, скорее всего, в среду. А если следующая не будет пленарной, то сделаем через неделю на пленарной", - сказал Арахамия.



Он сообщил, что пленарную неделю Рады могут перенести на 22-25 февраля вместо 1-4 марта.

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