Партия "Слуга народа" исключит нардепов Трухина и Кузьминых
Нардепы Александр Трухин и Сергей Кузьминых будут исключены из фракции Слуга народа
Об этом заявил руководитель фракции Давид Арахамия в кулуарах парламента, сообщила корреспондент телеканала "Еспресо" Валерия Пашко.
"Я ведь вам сказал, когда мы вышли из этого внеочередного заседания фракции, что на очередном заседании фракции его (Трухина) и Кузьминых мы проголосуем. Это, я думаю, в понедельник, когда будет фракция", - отметил Арахамия.
По его словам, подписи за исключение нардепов еще не начали собирать.
"Сейчас другие приоритеты и мы это сделаем обязательно. Если мы сделаем следующую неделю пленарной – думаю, скорее всего, в среду. А если следующая не будет пленарной, то сделаем через неделю на пленарной", - сказал Арахамия.
Он сообщил, что пленарную неделю Рады могут перенести на 22-25 февраля вместо 1-4 марта.
- Напомним, 23 августа 2021 года появилась информация, что народный депутат фракции "Слуга Народа" Александр Трухин с признаками алкогольного опьянения вызвал ДТП по дороге из Полтавы в Киев. В полиции прокомментировали ДТП с нардепом Трухиным. Дело передали в ДБР .
- Государственное бюро расследований допросило по делу о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина более 10 свидетелей, однако самого нардепа не допрашивали .
- Журналисты обнародовали видео , на котором Трухин после ДТП предлагал полицейскому деньги за разрешение скрыться с места аварии.
- 2 февраля 2022 года нардепа Александра Трухина исключили из партии "Слуга Народа". Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поддерживает исключение нардепа.
- МВД назвало дело "слуги" Трухина подследственным ДБР, в Бюро заявили, что патрульный не предоставил им видео общения с нардепом.
- 4 февраля глава МВД Денис Монастырский заявляет, что не видел видео с места ДТП с участием нардепа-слуги Александра Трухина до того, как его обнародовали журналисты.
- Внефракционный народный депутат Артем Дмитрук, ранее бывший членом фракции "Слуга Народа", сообщил, что Трухин свозил "черные" наличные из областей в Офис президента.
- Видеозапись из нагрудных регистраторов патрульных с места ДТП с Трухиным не была передана следователям Нацполиции и Государственному бюро расследований, потому что она не сохранилась, говорят в ОГПУ.
- ДБР допросило полицейского Сергея Петрика, отказавшегося от взятки депутата Верховной Рады Александра Трухина.
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