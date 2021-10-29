Партия "Слуга народа" будет решать на съезде, лишать ли Разумковая мандата, - Корниенко

Об этом заявил первый заместитель Председателя Верховной Рады, глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью Общественному.

По его словам, решение о возможном лишении мандата будет приниматься в зависимости от дальнейших голосований Разумкова по тем или иным вопросам.

"Давид Арахамия такую предложил неплохую, мне кажется, конструкцию, что нужно посмотреть, будет ли продолжать внефракционный народный депутат Дмитрий Александрович Разумков свою деятельность в соответствии с программой партии "Слуга народа", — отметил он.

По его словам, Разумков не голосовал за ряд решений, предусмотренных партийной программой.

"Мы видим, что Дмитрий Александрович не голосовал за новую редакцию закона о Национальном антикоррупционном бюро, предусматривающую усиление и реформу антикоррупционных органов. Это точно было в наших всех программах. Такие примеры уже есть. А определять будет съезд партии, если такой вопрос поднимется. Потому что это не компетенция председателя партии или председателя политсовета партии. Это компетенция исключительно съезда", — сказал Корниенко.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что не видит законной возможности лишить его полномочий народного депутата.

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