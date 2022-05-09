Партия Шольца проиграла местные выборы на севере Германии

Об этом сообщается на официальном сайте местных выборов в Германии.

Партия Шольца набрала только 16% голосов на выборах в местный парламент федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн в Германии, потеряв более 11% по сравнению с предыдущими выборами.

Победу одержал Христианско-демократический союз, набравший 43,4%, а второе место заняла партия зеленых, за которую проголосовали 18,3% избирателей.

Консервативная партия Бориса Джонсона проиграла местные выборы в Великобритании и понесла потери в советах.