Партия Шольца проиграла местные выборы на севере Германии
На местных выборах в Германии Социал-демократическая партия Шольца набрала только 16% голосов
Об этом сообщается на официальном сайте местных выборов в Германии.
Партия Шольца набрала только 16% голосов на выборах в местный парламент федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн в Германии, потеряв более 11% по сравнению с предыдущими выборами.
Победу одержал Христианско-демократический союз, набравший 43,4%, а второе место заняла партия зеленых, за которую проголосовали 18,3% избирателей.
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