Партия Санны Марин уступила коалицию консерваторов на парламентских выборах в Финляндии

Об этом сообщает Yle со ссылкой на результаты подсчета 100% предварительно поданных голосов.

Консервативная Национальная оппозиционная коалиция во главе с Петтери Орпо получила 20,8% голосов. Это на 3,8% больше, чем в предыдущем созыве. Теперь он может рассчитывать на 48 мандатов.

Партия Марина получила 19,9% голосов. Теперь у нее будет 43 мандата.

На втором месте по результатам парламентских выборов оказалась ультраправая партия "Настоящие финны". Они получили 20,1% голосов и будут иметь предварительно 46 мандатов.

Справка: Лидер победившей партии на парламентских выборах получает первоочередное право на формирование нового правительства. В этот раз ряд партий исключили возможность сотрудничества с правыми популистами, поэтому создание нового правительства может быть тяжелым.