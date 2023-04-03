Партия Санны Марин уступила коалицию консерваторов на парламентских выборах в Финляндии
Социал-демократическая партия премьер-министра Финляндии Санны Марин уступили на парламентских выборах консервативной коалиции и оказалась на третьем месте
Об этом сообщает Yle со ссылкой на результаты подсчета 100% предварительно поданных голосов.
Консервативная Национальная оппозиционная коалиция во главе с Петтери Орпо получила 20,8% голосов. Это на 3,8% больше, чем в предыдущем созыве. Теперь он может рассчитывать на 48 мандатов.
Партия Марина получила 19,9% голосов. Теперь у нее будет 43 мандата.
На втором месте по результатам парламентских выборов оказалась ультраправая партия "Настоящие финны". Они получили 20,1% голосов и будут иметь предварительно 46 мандатов.
Справка: Лидер победившей партии на парламентских выборах получает первоочередное право на формирование нового правительства. В этот раз ряд партий исключили возможность сотрудничества с правыми популистами, поэтому создание нового правительства может быть тяжелым.
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