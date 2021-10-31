Партия Саакашвили проигрывает на мэрских выборах во всех крупнейших городах Грузии
По первым официальным данным ЦИК, основанный бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили "Единое национальное движение", проигрывает провластной "Грузинской мечте" на выборах мэров всех крупнейших городов
Об этом сообщает "Эхо Кавказа" .
Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала первые результаты по итогам второго тура выборов в органы местного самоуправления. В крупнейших городах страны лидируют кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта".
Тбилиси (622 участка, 80.8% от общего количества)
Каха Каладзе ("Грузинская мечта") – 55,6%
Ника Мелия ("Национальное движение") – 44,4%
Рустави (88 участков, 86% от общего количества)
Нино Лацабидзе ("Грузинская мечта") – 54.3%
Давид Киркитадзе ("Национальное движение") – 45.7%
Кутаиси (66 участков, 53% от общего количества)
Йосеб Хахалеишвили ("Грузинская мечта") – 52%
Хатия Деканоидзе ("Национальное движение") – 48%
Поти (33 участка, 100% от общего количества)
Бека Вачарадзе ("Грузинская мечта") – 57.35%.
Гиги Угулава ("Национальное движение") – 42.65%
Батуми (69 участков, 65% от общего количества)
Арчил Чикованы ("Грузинская мечта") – 51.1%.
Георгий Киртадзе ("Национальное движение") – 48.9%
Зугдиди (83 участка, 76% от общего количества)
Мамука Цоцерия ("Грузинская мечта") – 52.2%.
Анзор Мелия ("Национальное движение") – 47.8%
Единственный муниципалитет, в котором на выборах мэра лидирует кандидат от оппозиции – Цаленджиха (Самегрело, Западная Грузия). После подсчета голосов с 55% участков у Георгия Харчилава ("Национальное движение") - 51.75%, у Гоги Гулордава ("Грузинская мечта") - 48.25%.
- Напомним, 30 октября на местных выборах в Грузии экзитполы, проведенные по заказу провластного и оппозиционного телеканалов, показали диаметрально противоположные результаты .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.21
Покупка 26.21Продажа 26.45
-
EUR
Покупка 30.38Продажа 30.79
- Актуальное
- Важное