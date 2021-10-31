Партия Саакашвили проигрывает на мэрских выборах во всех крупнейших городах Грузии

Об этом сообщает "Эхо Кавказа" .

Центральная избирательная комиссия Грузии обнародовала первые результаты по итогам второго тура выборов в органы местного самоуправления. В крупнейших городах страны лидируют кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта".

Тбилиси (622 участка, 80.8% от общего количества)

Каха Каладзе ("Грузинская мечта") – 55,6%

Ника Мелия ("Национальное движение") – 44,4%

Рустави (88 участков, 86% от общего количества)

Нино Лацабидзе ("Грузинская мечта") – 54.3%

Давид Киркитадзе ("Национальное движение") – 45.7%

Кутаиси (66 участков, 53% от общего количества)

Йосеб Хахалеишвили ("Грузинская мечта") – 52%

Хатия Деканоидзе ("Национальное движение") – 48%

Поти (33 участка, 100% от общего количества)

Бека Вачарадзе ("Грузинская мечта") – 57.35%.

Гиги Угулава ("Национальное движение") – 42.65%

Батуми (69 участков, 65% от общего количества)

Арчил Чикованы ("Грузинская мечта") – 51.1%.

Георгий Киртадзе ("Национальное движение") – 48.9%

Зугдиди (83 участка, 76% от общего количества)

Мамука Цоцерия ("Грузинская мечта") – 52.2%.

Анзор Мелия ("Национальное движение") – 47.8%

Единственный муниципалитет, в котором на выборах мэра лидирует кандидат от оппозиции – Цаленджиха (Самегрело, Западная Грузия). После подсчета голосов с 55% участков у Георгия Харчилава ("Национальное движение") - 51.75%, у Гоги Гулордава ("Грузинская мечта") - 48.25%.