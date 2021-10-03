Партия Саакашвили проиграла местные выборы в Грузии

Об этом сообщает телеканал "Рустави-2" .

По итогам подсчета Центральной избирательной комиссии "Грузинская мечта" получила поддержку 46,65% избирателей, "Единое национальное движение" набрало 30,7%.

На третьем месте партия Георгий Гахария за "Грузию" - 7,79%. Четвертой стала партия "Лела для Грузии" - 2,71%. Остальные партии набирают менее 2% голосов.

Выборы в органы местного самоуправления в Грузии состоялись 2 октября, на них избираются более 2 тыс. членов муниципальных представительных органов и десятки мэров городов.

По данным ЦИК, в выборах приняли участие 1 815 776 человек, что составляет 51,92% процента от общего числа избирателей.

По договоренности, которая была заключена ранее между властью и оппозицией, в случае падения рейтингов "Грузинской мечты" на местных выборах ниже 43% в стране должны были назначить досрочные парламентские выборы.

Напомним, 1 октября премьер Грузии заявил, что Саакашвили арестован и переведен в пенитенциарное учреждение.

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