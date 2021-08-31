Партия Путина представит свою программу на выборы в Госдуму в оккупированном Донецке
Партия "Единая Россия" проведет презентацию своей программы на выборах в российскую Госдуму в оккупированном Донецке
Об этом сообщают Новости Донбасса .
На мероприятии планируют представить "Народную программу" партии.
На презентации будут присутствовать главарь боевиков "ДНР" Денис Пушилин, секретарь генсовета "Единой России" и первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак и депутаты путинской партии.
Выборы в российскую Госдуму должны пройти 17-19 сентября
- Для населения оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые получили паспорта РФ, предусмотрели онлайн-голосование без привязки к российской прописке .
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