Партия Путина "Единая Россия" обратилась к власти с просьбой предоставить "ЛДНР" военную помощь

Об этом сообщает ТАСС.



В заявлении главы фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимира Васильева говорится, что поставки оружия в Украину и "истерия в мировых СМИ" якобы выглядят как подготовка к боевым действиям.



"Нас очень беспокоит вопрос защиты российских жизни граждан и соотечественников, проживающих на территориях "ЛНР" и "ДНР"... В этой связи мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь "Луганской и Донецкой республикам" в виде снабжения необходимой" для сдерживания агрессии военной продукции, а также принять все необходимые меры для обеспечения безопасности их граждан", - заявил Васильев.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поставка оружия из России наемникам "ЛДНР" будет зависеть от соблюдения Украиной Минских соглашений, в частности, относительно особого статуса Донбасса.