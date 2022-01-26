Партия Путина "Единая Россия" обратилась к власти с просьбой предоставить "ЛДНР" военную помощь
Партия Путина "Единая Россия" инициирует официальные военные поставки для оккупационных властей в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины
Об этом сообщает ТАСС.
В заявлении главы фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимира Васильева говорится, что поставки оружия в Украину и "истерия в мировых СМИ" якобы выглядят как подготовка к боевым действиям.
"Нас очень беспокоит вопрос защиты российских жизни граждан и соотечественников, проживающих на территориях "ЛНР" и "ДНР"... В этой связи мы обращаемся к руководству нашей страны оказать помощь "Луганской и Донецкой республикам" в виде снабжения необходимой" для сдерживания агрессии военной продукции, а также принять все необходимые меры для обеспечения безопасности их граждан", - заявил Васильев.
- Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что поставка оружия из России наемникам "ЛДНР" будет зависеть от соблюдения Украиной Минских соглашений, в частности, относительно особого статуса Донбасса.
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