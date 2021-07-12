Партия президента Молдовы Санду набирает более 50% на парламентских выборах - ЦИК
Центральная избирательная комиссия Молдовы обработала 99,53% бюллетеней на внеочередных парламентских выборах
Об этом сообщает NewsMaker .
По подсчетам, лидирует партия президента Маи Санду "Действие и солидарность" - 52,51% голосов.
На втором месте - блок Партии социалистов и Партии коммунистов - 27,37% голосов, на третьем - партия "Шор" (5,78%).
Остальные партии не проходят в парламент.Явка составила 48,41% граждан, имеющих право голоса
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