Партия премьера Эстонии Каллас лидирует на парламентских выборах
Результаты из 98% подсчитанных бюллетеней на воскресных парламентских выборах в Эстонии показали, что партия реформ премьер-министра Каи Каллас лидирует
Об этом информирует Reuters.
Предварительные результаты показали, что ультраправая партия EKRE находится на втором месте с 15,7% против 32% у либеральной группировки Каллас, отражающей обеспокоенность некоторых избирателей ростом стоимости жизни после начала полномасштабной войны России в Украине.
Если результат подтвердится, и 45-летней Каи Каллас удастся создать действующую коалицию, это укрепит проевропейское направление балтийской страны.
Сообщается, что первое место на парламентских выборах будет гарантировать, что Таллин останется одним из самых устойчивых проукраинских правительств в Европе.
"Нам надо инвестировать в нашу безопасность, наш агрессивный сосед не исчез и не исчезнет, поэтому мы должны с этим работать", – сказала Каллас.
Напомним, в Эстонии в воскресенье, 5 марта, прошли выборы в парламент.
- 2 марта стало известно, что министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу считает , что членство в Североатлантическом Альянсе является единственным вариантом обеспечения безопасности Украины, за исключением ядерного оружия.
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