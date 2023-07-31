Партия Орбана бойкотировала внеочередное заседание парламента Венгрии по ратификации заявки Швеции на вступление в НАТО
Партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не приняла участия во внеочередном заседании парламента, которое созвала оппозиция для ратификации заявки Швеции на присоединение к НАТО
Об этом информирует Bloomberg .
В понедельник, 31 июля, заседание парламента Венгрии не состоялось из-за отсутствия членов правящей партии, имеющих две трети голосов в палате.
Министр кабинета министров Гергели Гуляс сказал, что парламент сможет ратифицировать вступление Швеции в НАТО осенью.
Венгрия и Турция являются единственными двумя членами НАТО, которые еще не ратифицировали включение Швеции в военный альянс.
Что известно о присоединении Швеции к НАТО
В 2022 году после широкомасштабного нападения РФ на Украину Швеция и Финляндия вместе подали заявки на присоединение к НАТО, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.
После вступления Финляндии в НАТО Байден призвал Турцию и Венгрию ратифицировать заявку Швеции.
20 апреля министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем выразил надежду , что его страна сможет присоединиться к НАТО до саммита Альянса в июле, такого же мнения глава Пентагона Ллойд Остин.
14 июня США заблокировали продажу HIMARS Венгрии из-за препятствования вступлению Швеции в НАТО.
4 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил , что Турция не отступит от своей позиции против вступления Швеции в НАТО, пока не будут выполнены все ее требования. В этот же день Зеленский скоординировал с премьером Швеции усилия по приближению членства стран в НАТО.
5 июля США призвали Турцию и Венгрию как можно скорее одобрить членство Швеции в НАТО, поскольку эта страна выполнила все требования и обязательства.
9 июля президент США Джо Байден разговаривал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне саммита НАТО в Вильнюсе, во время разговора они обсудили вступление Швеции в НАТО.
10 июля Эрдоган заявил , что Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО после того, как для Турции откроют путь к присоединению к Европейскому Союзу.
12 июля на полях саммита НАТО в Вильнюсе президент Турции Реджеп Эрдоган заявил , что до октября парламент не ратифицирует заявку Швеции на членство в Альянсе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.94
Покупка 36.94Продажа 37.71
-
EUR
Покупка 40.97Продажа 41.95
- Актуальное
- Важное