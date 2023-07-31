Об этом информирует Bloomberg .

В понедельник, 31 июля, заседание парламента Венгрии не состоялось из-за отсутствия членов правящей партии, имеющих две трети голосов в палате.

Министр кабинета министров Гергели Гуляс сказал, что парламент сможет ратифицировать вступление Швеции в НАТО осенью.

Венгрия и Турция являются единственными двумя членами НАТО, которые еще не ратифицировали включение Швеции в военный альянс.

Что известно о присоединении Швеции к НАТО

В 2022 году после широкомасштабного нападения РФ на Украину Швеция и Финляндия вместе подали заявки на присоединение к НАТО, но столкнулись с неожиданными возражениями со стороны Турции.

После вступления Финляндии в НАТО Байден призвал Турцию и Венгрию ратифицировать заявку Швеции.

20 апреля министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем выразил надежду , что его страна сможет присоединиться к НАТО до саммита Альянса в июле, такого же мнения глава Пентагона Ллойд Остин.

14 июня США заблокировали продажу HIMARS Венгрии из-за препятствования вступлению Швеции в НАТО.

4 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил , что Турция не отступит от своей позиции против вступления Швеции в НАТО, пока не будут выполнены все ее требования. В этот же день Зеленский скоординировал с премьером Швеции усилия по приближению членства стран в НАТО.

5 июля США призвали Турцию и Венгрию как можно скорее одобрить членство Швеции в НАТО, поскольку эта страна выполнила все требования и обязательства.

9 июля президент США Джо Байден разговаривал с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом накануне саммита НАТО в Вильнюсе, во время разговора они обсудили вступление Швеции в НАТО.

10 июля Эрдоган заявил , что Анкара одобрит вступление Швеции в НАТО после того, как для Турции откроют путь к присоединению к Европейскому Союзу.

12 июля на полях саммита НАТО в Вильнюсе президент Турции Реджеп Эрдоган заявил , что до октября парламент не ратифицирует заявку Швеции на членство в Альянсе.